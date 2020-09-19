Назван актер, который может заменить Крейга в роли Джеймса Бонда

MirrorMirror назвал имя актера, который может сменить Дэниела Крейга на роли Джеймса Бонда.

Ранее появлялась информация о том, что Крейг покинет франшизу после выхода своего пятого фильма «бондианы» «Нет времени умирать».

По данным таблоида, новым агентом 007 может стать звезда фильма «Веном» Том Харди. Договор планируют заключить в ноябре, однако, как отмечает СМИ, обсуждение может быть отложено из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

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