Назван актер, который может заменить Крейга в роли Джеймса Бонда
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
MirrorMirror назвал имя актера, который может сменить Дэниела Крейга на роли Джеймса Бонда.
Ранее появлялась информация о том, что Крейг покинет франшизу после выхода своего пятого фильма «бондианы» «Нет времени умирать».
По данным таблоида, новым агентом 007 может стать звезда фильма «Веном» Том Харди. Договор планируют заключить в ноябре, однако, как отмечает СМИ, обсуждение может быть отложено из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории
— Вышел второй трейлер нового фильма «бондианы»