В Кремле прокомментировали окончание срока действия ДСНВ

Истечение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ответа от США по этому вопросу до сих пор не было получено.

«Буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — выразил мнение представитель Кремля.

Он отметил, что впервые США и Российская Федерация, две страны, обладающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами, останутся без документа, который вводил бы контроль за этими арсеналами.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в оставшиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ Россия не будет адресовать США демарши или официальные обращения. По его словам, все, что нужно было, российская сторона сделала. У Соединенных Штатов было много времени для того, чтобы осмыслить ситуацию, но ответа так и не поступило, отметил замглавы МИД РФ.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия намерена сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение одного года после прекращения действия договора готова соблюдать ограничения.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.