Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Киркоров озвучил требования к избраннику Бузовой

Певец Филипп Киркоров отказался становиться избранником Ольги Бузовой
Телеканал «ТНТ»

Народный артист России Филипп Киркоров на премьере фильма «Равиоли Оли» рассказал, какой мужчина подойдет Ольге Бузовой. Его слова передает «МУЗ-ТВ» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из принцессы королеву можно сделать лишь король. Оля уже давно королева, поэтому ей нужен король. Но я не знаю, кем он будет», — высказался артист.

Журналисты предположили, что таким образом Киркоров намекнул на себя. Однако артист разуверил корреспондентов, сказав: «Я — холостяк, уставший искать. Так. Мимолетные встречи».

Премьера фильма «Равиоли Оли» прошла 2 февраля в Москве. Среди гостей были Киркоров, Дмитрий Дибров, Наташа Королева, Ассоль и многие другие.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать певицу, с которой его связывает тесная дружба — и даже снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров публично признался в любви к Бузовой.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!