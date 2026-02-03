Киркоров озвучил требования к избраннику Бузовой

Народный артист России Филипп Киркоров на премьере фильма «Равиоли Оли» рассказал, какой мужчина подойдет Ольге Бузовой. Его слова передает «МУЗ-ТВ» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из принцессы королеву можно сделать лишь король. Оля уже давно королева, поэтому ей нужен король. Но я не знаю, кем он будет», — высказался артист.

Журналисты предположили, что таким образом Киркоров намекнул на себя. Однако артист разуверил корреспондентов, сказав: «Я — холостяк, уставший искать. Так. Мимолетные встречи».

Премьера фильма «Равиоли Оли» прошла 2 февраля в Москве. Среди гостей были Киркоров, Дмитрий Дибров, Наташа Королева, Ассоль и многие другие.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать певицу, с которой его связывает тесная дружба — и даже снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров публично признался в любви к Бузовой.