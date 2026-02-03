Размер шрифта
Назван скрытый фактор риска сердечной недостаточности

Frontiers: дефицит витамина D может повышать риск проблем с сердцем почти на 45%
Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из медицинских центров Тайваня выяснили, что дефицит витамина D у пациентов с обструктивным апноэ сна повышает риск сердечной недостаточности почти на 45%. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы проанализировали данные международной базы TriNetX за 2010-2022 годы, охватившие почти 73 тысячи человек с апноэ. Это приостановка дыхания в процессе сна, которая приводит к полному отсутствию или снижению легочной вентиляции. Каждая остановка дыхания представляет краткий стресс: уровень кислорода в крови падает, сердце начинает биться быстрее, а кровяное давление повышается.

Пациентов с выраженным дефицитом витамина D — уровнем ниже 20 нг/мл — сравнили с людьми, у которых концентрация витамина находилась в пределах нормы. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям.

Анализ показал, что при дефиците витамина D риск развития сердечной недостаточности был выше на 45%. Кроме того, у таких пациентов чаще регистрировались смертность от всех причин, вторичная легочная гипертензия и тромбоэмболия легочной артерии. При умеренном снижении уровня витамина D (20-29,9 нг/мл) риски были ниже, что указывает на выраженную дозозависимую связь. Наиболее заметный эффект наблюдался у пациентов с ожирением.

Исследователи отмечают, что витамин D может играть более важную роль в сердечно-сосудистых осложнениях апноэ сна, чем считалось ранее. По их мнению, регулярный контроль и коррекция его уровня могут стать дополнительным инструментом профилактики сердечной недостаточности у таких пациентов наряду с лечением самого нарушения дыхания во сне.

Ранее ученый назвал несложный способ снизить риск заболеваний сердца.
 
