Пашаев пообещал, что будет помогать Ефремову «до последнего дня»

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил, что у него прекрасные отношения со своим подзащитным, передает ТАСС.

Юрист отметил, что он готов помогать артисту.

«До последнего дня, пока Ефремов не освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят — всегда буду ехать и помогать», — сказал Пашаев.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяца.

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