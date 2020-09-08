Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом

Актер Юрий Назаров находится в реанимации с диагнозом COVID-19. Об этом РЕН ТВ сообщила его дочь Татьяна Назарова.

«У него коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ», — говорится в сообщении.

Она выразила надежду, что с Назаровым все будет хорошо.

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