Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
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Актер Юрий Назаров находится в реанимации с диагнозом COVID-19. Об этом РЕН ТВ сообщила его дочь Татьяна Назарова.
«У него коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ», — говорится в сообщении.
Она выразила надежду, что с Назаровым все будет хорошо.
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