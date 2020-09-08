Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Судья продолжает оглашать приговор.

Прокурор запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня.

В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Ефремов признал свою вину в суде.