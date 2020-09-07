В сети обсуждают гуляющего по воде Канье Уэста

Рэпер Канье Уэст вместе с детьми от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и хоровыми музыкантами прогулялся по воде во время воскресной службы.

Запись домашнего шоу, напоминающего библейский эпизод с хождением по воде Иисуса Христа, Кардашьян опубликовала в Twitter и Instagram. Ролик-перформанс был своеобразной отсылкой к библейскому эпизоду с Иисусом Христом.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию. «Очевидно, что это похоже на классический культ. Особенно с этими белыми одеждами», «Хочу, чтобы это происходило у меня на заднем дворе», «Интересно, как они это все устроили?» — обсуждают видео.

Канье Уэст регулярно устраивает собственные воскресные богослужения, на которые приглашает звезд и родных. Всем присутствующим на мессах он раздает одинаковую одежду, мероприятия проходят на свежем воздухе.

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