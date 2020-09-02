Семья Валентины Легкоступовой поделилась результатами ее вскрытия

Родственники певицы Валентины Легкоступовой решили поделиться результатами вскрытия тела артистки.

Дочь Легкоступовой Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале раскрыла причину смерти звезды. «Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени», — цитирует девушку РИА «Новости».

Женщина уверена, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность и не вызвал медиков вовремя.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет после травмы головы.

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