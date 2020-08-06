Депутат Госдумы просит проверить, нарушил ли Ефремов условия домашнего ареста

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев попросит ФСИН проверить, нарушил ли Михаил Ефремов условия содержания под домашним арестом по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе депутата.

«Обратимся во ФСИН, чтобы узнать, нарушил ли Ефремов условия содержания домашнего ареста. Насколько известно, ему запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Но на кадрах из суда все мы видели его со смартфоном в руках, было видно, что он пользовался интернетом. Контролирует ли ФСИН условия содержания Ефремова?» — заявил Свищев.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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