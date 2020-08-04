Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой. Об этом сообщает журнал Starhit со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Отмечается, что Гордон и Абдулвасиева сами решили все вопросы относительно алиментов и имущества, недомолвок во время заседания не было.

Пара поженилась в 2014 году, когда ведущему было 50 лет, а его избраннице — 20. В браке у них родились двое сыновей — Александр и Федор. Тем не менее в июне Абдулвасиева подала на развод, а 17 июля брак расторгли.

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