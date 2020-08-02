Адвокат Ефремова будет требовать видеотрансляцию процесса над актером

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу его подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он хочет максимально открытого и честного процесса над Ефремовым.

«И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — добавил адвокат.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела Ефремова на 5 августа. Пашаев сообщил, что будет просить суд перенести это заседание из-за занятости в другом процессе.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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