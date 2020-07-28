Пригожин отреагировал на уход Тимати из Black Star

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение рэпера Тимати покинуть лейбл Black Star. Об этом сообщает радио Sputnik.

«У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время», — заявил Пригожин.

Продюсер напомнил, что Тимати работа с лейблом в 20-летнего возраста и был фронтменом. При этом он добавил, что не знает, «как будет Black Star без Тимати».

Ранее рэпер Тимати заявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого является.

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