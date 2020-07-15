Илон Маск согласился поддержать Канье Уэста в другой раз

Предприниматель и изобретатель Илон Маск согласился поддержать рэпера Канье Уэста в президентской гонке в следующий раз, сообщил он в беседе с Page Six.

До этого Маск удалил свой твит о поддержке Уэста, когда тот дал эпатажное интервью Forbes с заявлениями о том, что вакцины — это «отметины дьявола», а центры планирования семьи — расистские организации. «Канье после объяснил мне, что имел в виду, и в этом больше смысла, чем многие, в том числе я, думали», — сказал он.

Илон Маск заявил, что готов поддержать Канье Уэста в президентской гонке 2024, а не 2020 года.

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