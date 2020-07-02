Безруков поделился редкими фото со съемок «Бригады»

Актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram видеоролик, в котором показывает альбом с редкими архивными кадрами со съемок телесериала «Бригада».

Пост он посвятил всем поклонникам «Бригады». «Разбирал старые фотографии. Вот, нашел. Со съемочной площадки. 2000 – 2002 год», – рассказал он.

В частности, он показал фотографии с коллегами по актерскому составу сериала Дмитрием Дюжевым, Владимиром Вдовиченковым и Павлом Майковым, а также со скончавшимся в 2013 году Андреем Паниным.

Телесериал «Бригада» выходил в 2002 году.

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