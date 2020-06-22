Добронравов продолжит играть в спектаклях после ухода из театра Сатиры

Народный артист России Федор Добронравов, покинувший московский Театр сатиры, продолжит участвовать в постановках спектакля «Где мы?∞!... ». Об этом «Газете.Ru» рассказал коллега артиста Юрий Нифонтов.

«Да, будет [выходить на сцену]. Он остается в этом спектакле. Конечно, он является большой фигурой для Театра сатиры, он талантливый человек, замечательный артист, популярный», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов ушел из Театра сатиры по собственному желанию. Свое решение он объяснил занятостью в антрепризных проектах и кино.

При этом Добронравов пообещал доиграть спектакли «Где мы? ∞! ...», объявленные до конца сезона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса