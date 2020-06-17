Корейский поп-идол Йохан скончался в возрасте 28 лет
Кей-поп-идол Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет, сообщает Korea Times.
Смерть южнокорейского артиста подтвердили в агентстве KJ Music Entertainment. По просьбе семьи молодого человека причина его смерти не раскрывается, однако известно, что в последнее время он не болел и вел активную жизнь.
Йохан будет похоронен 18 июня в Сеуле.
С 2015 года Йохан выступал в кей-поп-группе NOM, позже вошел в состав группы TST (Top Secret). Последний сингл коллектива с участием Йохана вышел в январе 2020 года.
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#TST's #Yohan Passes Away At 28https://t.co/QGSpB717jD pic.twitter.com/8L73o4T04G— Soompi (@soompi) June 17, 2020