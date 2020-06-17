Корейский поп-идол Йохан скончался в возрасте 28 лет

Кей-поп-идол Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет, сообщает Korea Times.

Смерть южнокорейского артиста подтвердили в агентстве KJ Music Entertainment. По просьбе семьи молодого человека причина его смерти не раскрывается, однако известно, что в последнее время он не болел и вел активную жизнь.

Йохан будет похоронен 18 июня в Сеуле.

С 2015 года Йохан выступал в кей-поп-группе NOM, позже вошел в состав группы TST (Top Secret). Последний сингл коллектива с участием Йохана вышел в январе 2020 года.

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