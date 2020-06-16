Украина исключила Екатерину Варнаву из «черного списка»
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Министерство культуры исключисло российскую артистку Екатерину Варнаву из списка лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», сообщается на сайте ведомства.
«Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении.
Министерство культуры не уточнило причины решения. Варнава попала в «черный список» 21 марта 2019 года за выступление в Крыму тремя годами ранее.
В августе 2015 года министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности». Список продолжает расширяться.
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