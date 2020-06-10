Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, сообщает РИА «Новости».

«Он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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