Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
По словам Андреева, Фриске очень хотела создать семью. «Мы были молодые, и у нас была страсть», — поделился певец.
Однако поп-исполнитель понимал, что ужиться с человеком из шоу-бизнеса будет нелегко. «Мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица», — констатировал он.
С 2000 года Кирилл Андреев женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У пары есть 19-летний сын Кирилл, который уже женат.
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