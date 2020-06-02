Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых «Рик и Морти» под названием «Звездный Морт: Риквращение Джерри».

Первые пять эпизодов четвертого сезона анимационной комедии Adult Swim выходили в 2019 году, вторую половину показали весной 2020 года.

Неизвестно, когда создатели шоу приступят к съемкам пятого сезона «Рика и Морти». При этом шоу продлили на 70 эпизодов еще в 2018 году, так что по контракту Adult Swim покажет в будущем не менее 60 новых серий.

«Рик и Морти» — анимационный сериал в жанре научной фантастики. Его главные герои — школьник Морти и его дедушка, безумный ученый Рик. Вместе они путешествуют во времени и пространстве и сражаются с фантастическими монстрами.

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