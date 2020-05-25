Сюткин прокомментировал спор Пригожина и Шнурова из-за «бедствующих» артистов

Певец Валерий Сюткин прокомментировал спор между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым о положении артистов в условиях пандемии коронавируса.

В беседе с «Газетой.Ru» певец заявил, что придерживается нейтральной позиции по этому поводу.

«Нам так же тяжело, как представителям всех других профессий. Я ничью сторону по этому вопросу не принимаю. Я не жалуюсь, потому что понимаю, что есть люди, которым значительно тяжелее и хуже, чем мне», — сказал Сюткин.

Он добавил, что за время самоизоляции провел много онлайн-концертов, но большинство из них были безвозмездными.

«Что-то было в честь врачей, что-то чтобы поддержать боевой дух», — пояснил певец.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать. Слова продюсера высмеял Сергей Шнуров, пообещав выслать ему еду. Высказывания Пригожина также раскритиковал Григорий Лепс.

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