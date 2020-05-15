Фадеев предрек рэперам превращение в гномов
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Продюсер Максим Фадеев в интервью для онлайн-платформы Premier раскритиковал российский рэп.
По его словам, то, как живут и что говорят российские рэп-музыканты — это «зашквар». «Он ездит на дорогом автомобиле, а сам за улицу качает, это что — правда?» — смеется Фадеев, уверенный, что любого такого музыканта легко купить за $200 тыс. «Все эти рэперы превратятся в гномов. Те, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу», — уверен Фадеев.
Ранее Максим Фадеев распустил свой лейбл MALFA и объявил о том, что соберет новый состав группы Serebro.
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