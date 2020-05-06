В петербургском парке установили «памятник самоизоляции»
В Пискаревском парке Санкт-Петербурга установили памятник, который местные жители проназвали «символом самоизоляции», передает РИА «Новости».
Объект представляет собой металлическую конструкцию в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него кот.
Однако позже в комитете по благоустройству Петербурга сообщили, что памятник в ближайшее время будет демонтирован, так как он был установлен незаконно.
«Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место», — сказали в пресс-службе комитета.
В настоящее время жители Санкт-Петербурга находятся на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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