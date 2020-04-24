Собчак обвинила Боню в тупости

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Телеведущая Ксения Собчак критически высказалась о бывшей участнице реалити-шоу «Дом 2» Виктории Боне в Instagram.

В Stories она сделала репост записи продюсера Александра Роднянского, который назвал «бреднями» якобы имевшие место рассуждения Бони о конспирологической природе коронавируса. «Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — резюмировала Собчак.

Отношения Собчак и Бони остаются напряженными не первый год. Боня ранее предполагала, что ее травят в соцсетях по наводке Собчак.

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