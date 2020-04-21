Актер Идрис Эльба рассказал, что COVID-19 перевернул его жизнь

Британский актер Идрис Эльба cообщил, что их жизнь с женой, моделью Сабриной Даур Эльбой, «перевернулась» после того, как они переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, передает AP News.

Он заявил, что перенесенный ими опыт был «определенно страшным, тревожным и нервным». По словам артиста, болезнь стала «полным переворотом» для их жизни.

Эльба выразил мнение, что теперь мир ежегодно должен «проводить неделю карантина для того, чтобы просто помнить это время», а также «друг друга».

Британский актер сообщил о положительном результате на коронавирус 16 марта. Эльба тогда уведомил, что самоизолировался, несмотря на отсутствие симптомов болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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