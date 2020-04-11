Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

По имеющейся информации, врачи оценивают состояние Булановой как удовлетворительное.