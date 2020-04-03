У фонда Евдокимова отобрали помещение в центре Москвы из-за долга

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Мэрия Москвы лишила фонд имени Михаила Евдокимова помещения в центре Москвы, передает Telegram-канал Mash.

Организация в память о покойном телеведущем под руководством актера Александра Михайлова была учреждена в 2006-м году, фонд обосновался на Новокузнецкой улице. В задачи фонда входило сохранять творческое наследие артиста и проводить памятные концерты.

С 2011 по 2018 год фонд накопил долг в размере 3,5 млн руб. за аренду. При проверке Департамент городского имущества вместо фонда обнаружил магазин игрушек и незаконное жилое помещение. Арбитражный суд удовлетворил поданный мэрией иск, теперь фонду придется оплатить долг.

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