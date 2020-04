В «Маленьких женщинах» нашли киноляп

Киноманы обнаружили в фильме «Маленькие женщины» современные предметы, которые по сюжету не могли оказаться в 1860-х годах, передает Independent.

На 39-й минуте фильма рядом с Тимоти Шаламе можно увидеть фляжку и пластиковую бутылку.

Российская премьера «Маленьких женщин» состоялась 20 января.

