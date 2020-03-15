Россияне призвали Little Big взять танцора из клипа на «Евровидение»

В сети появилась петиция с призывом включить в состав команды группы Little Big в качестве танцора на «Евровидение-2020» от России танцора Дмитрия Красилова, который снялся в клипе на конкурсную песню Uno. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, петицию поддержали уже более 650 человек.

Автор петиции считает, что без Красилова выступление будет не таким эффектным.

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