Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

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Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя».

В беседе с телеканалом «360» директор Дома Высоцкого на Таганке назвал этот ход глупостью. «То, что это связано с Высоцким, — да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли», — сказал он, добавив, что хочет обсудить инцидент с юристами и считает поведение американцев странным.

«Кроме того, что это Высоцкий, это собственность киностудии, которая сняла. Там нарушены права — это совершенно очевидно. Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно», — заключил Высоцкий, добавив, что все равно хочет обозначить свою позицию.

В самом посте говорится об обращении в ФБР при наличии информации, которая может помочь бюро. Переход по ссылке перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где также на русском и английском предлагается передать информацию при соблюдении конфиденциальности.

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