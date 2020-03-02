Наташу Королеву обвинили в чрезмерной пластике после нового фото

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Певица Наташа Королева у себя в Instagram опубликовала новый портрет и анонсировала выход сборника неизданных песен.

Однако поклонники не узнали артистку и обвиняют ее в чрезмерной пластике, а также фотокоррекции. «А кто на фото? Явно не Королева», «Я подумала, Лена Темникова. Зачем они позволяют шопить себя до неузнаваемости», «А где Королева?», «Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут. А как же собственная индивидуальность и неповторимость?» — пишут они.

Год назад в одном из интервью 46-летняя Наташа Королева утверждала, что не прибегала к помощи пластических хирургов и изменяла в себе только зубы.

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