ПФР отсудил у рыбной базы Пугачевой 9 тыс. рублей

Пенсионный фонд отсудил 9 тыс. руб. у рыбной базы, принадлежащей певице Алле Пугачевой, передает Mash.

Охото-рыболовецкое хозяйство «Карай-эко» находится в Астраханской области, Пугачевой в нем принадлежит 40%.

Из-за отсутствия отчислений в ПФР на бизнес были поданы два иска, которые удовлетворил Арбитражный суд.

Алла Пугачева решение суда не комментировала.

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