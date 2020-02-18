ПФР отсудил у рыбной базы Пугачевой 9 тыс. рублей
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Пенсионный фонд отсудил 9 тыс. руб. у рыбной базы, принадлежащей певице Алле Пугачевой, передает Mash.
Охото-рыболовецкое хозяйство «Карай-эко» находится в Астраханской области, Пугачевой в нем принадлежит 40%.
Из-за отсутствия отчислений в ПФР на бизнес были поданы два иска, которые удовлетворил Арбитражный суд.
Алла Пугачева решение суда не комментировала.
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