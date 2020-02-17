Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией. Об этом сообщает RT.

Сенатор рассказал, что его отец участвовал в войне, был дважды ранен, а также получил две Красные Звезды и медаль «За отвагу». Два его деда также воевали.

«Я эту войну прочувствовал своей детской памятью. Об этом рассказывал папа и деды. Они там проливали кровь. Для меня Вторая мировая война не история. Это моя биография и моя жизнь», — сказал Морозов.

Он также отметил, что неприемлемо, чтобы кто-то пытался оболгать или изменить историю о ВОВ.

«Сейчас же происходит попытка белое объявить черным, а черное белым. Поляки пытаются сказать нам, что мы не освобождали их страну. А там лежат сотни тысяч наших мертвых солдат», — подчеркнул парламентарий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом