Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии

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@volochkova_art/Instagram.com

Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.

Она отметила, что не танцует с 2003 года, потому что балерины рано уходят на пенсию.

«Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит», — рассказала она.

Бывшая балерина заявила, что уже обратилась к адвокату. По ее словам, она готова подать в суд из принципа.

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