Владимир Толстой продолжит работу в должности советника президента по вопросам культуры
Владимир Толстой продолжит свою работу в должности советника президента России по культуре после назначения бывшего министра культуры Владимира Мединского помощником главы государства. Об этом собщает Agence France-PresseРИА «Новости».
«Пока остаюсь», — сказал Толстой.
В четверг, 24 января, президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского своим помощником.
Ранее он назначил министром культуры страны Ольгу Любимову.
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