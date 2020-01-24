Владимир Толстой продолжит работу в должности советника президента по вопросам культуры

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой (слева) и бывший министр культуры РФ Владимир...
РИА «Новости»

Владимир Толстой продолжит свою работу в должности советника президента России по культуре после назначения бывшего министра культуры Владимира Мединского помощником главы государства. Об этом собщает Agence France-PresseРИА «Новости».

«Пока остаюсь», — сказал Толстой.

В четверг, 24 января, президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского своим помощником.

Ранее он назначил министром культуры страны Ольгу Любимову.

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