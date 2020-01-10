«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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Сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Главную роль в «Холопе» сыграл Милош Бикович. По сюжету, молодой «мажор» якобы переносится в прошлое после аварии и учится выживать в российской деревне конца XIX века.

Премьера «Холопа» состоялась 18 декабря 2019 года.

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