«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Главную роль в «Холопе» сыграл Милош Бикович. По сюжету, молодой «мажор» якобы переносится в прошлое после аварии и учится выживать в российской деревне конца XIX века.
Премьера «Холопа» состоялась 18 декабря 2019 года.
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