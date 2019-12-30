В сериале по «Звездным войнам» может появиться юный Люк Скайуокер
В сериале про Оби-Вана Кеноби по «Звездным войнам» может появиться юный Люк Скайуокер, передает Comicbook.
Инсайдеры сообщают, что сейчас Disney+ и Lucasfilm выбирают актера на роль Скайуокера. События сериала будут предшествовать событиям фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
Премьера финального полнометражного эпизода киносаги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в широком прокате состоялась 19 декабря 2019 года.
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