В сериале по «Звездным войнам» может появиться юный Люк Скайуокер

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В сериале про Оби-Вана Кеноби по «Звездным войнам» может появиться юный Люк Скайуокер, передает Comicbook.

Инсайдеры сообщают, что сейчас Disney+ и Lucasfilm выбирают актера на роль Скайуокера. События сериала будут предшествовать событиям фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Премьера финального полнометражного эпизода киносаги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в широком прокате состоялась 19 декабря 2019 года.

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