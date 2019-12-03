Бузова со сцены назвала Лещенко не той фамилией

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова во время вручения премии «Золотой хит 2019» назвала народного артиста РСФСР Льва Лещенко не той фамилией.

Девушка выступала сразу после певца. «У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — цитирует Бузову Teleprogramma.pro. Исправлять ошибку или извиняться за нее Ольга не стала.

На церемонии Ольга Бузова получила две премии и представила свою новую песню «Не виновата». От общения с журналистами звезда отказалась.

Ольге Бузовой 33 года. В 18 лет попала на реалити-шоу «Дом-2» в качестве участницы, после чего развивала свою карьеру как телеведущая. Ведет популярный блог в Instagram.

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