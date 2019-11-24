Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену. Об этом сообщает НСН.
По его словам, артистка «всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза».
«И сейчас ничего не изменилось», — сказал Винокур.
Он подчеркнул, что к Ротару испытывают любовь все зрители.
«Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда», — добавил Винокур.
Артист также отметил, что смешивание творчества Ротару с политикой является неимоверной глупостью.
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