Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену. Об этом сообщает НСН.

По его словам, артистка «всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза».

«И сейчас ничего не изменилось», — сказал Винокур.

Он подчеркнул, что к Ротару испытывают любовь все зрители.

«Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда», — добавил Винокур.

Артист также отметил, что смешивание творчества Ротару с политикой является неимоверной глупостью.

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