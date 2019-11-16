Галкин прояснил ситуацию с отменой концертов

Максим Галкин опроверг информацию об отмене его выступлений из-за заявления о цензуре на телевидение. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он заявил, что эти новости «фейковые».

«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», — написал Галкин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после выступления в Новосибирске, где Галкин заявил о цензуре, ему начали отменять выступления.

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