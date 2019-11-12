Пита Доэрти осудили на три месяца за драку

Британского музыканта Пита Доэрти, задержанного в Париже за драку, приговорили к трем месяцам тюремного заключения условно, двум годам испытательного срока и штрафу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно обвинительному заключению, музыкант осужден за умышленное совершение актов насилия в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение закона Доэрти получил три месяца условного заключения, два года испытательного срока и дополнительный штраф в размере €5 тыс.

Чтобы избежать реального срока, музыкант должен будет в течение двух лет проходить медицинские осмотры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пит Доэрти задержан с наркотиками

— Пита Доэрти оштрафовали на €5 тысяч за покупку наркотиков

— Пит Доэрти вызвал Лиама Галлахера на дуэль