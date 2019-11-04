Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве честь в Дня народного единства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в церемонии также принял участие патриарх Русской православной церкви Московский и всея Руси Кирилл и главы других религиозных структур, в том числе мусульманской, буддистской, католической и других.
Также на мероприятии присутствовали члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.
После возложения глава государства побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.
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