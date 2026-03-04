Иранский аятолла издал фетву о джихаде с призывом пролить кровь Трампа

В Иране издана фетва (решение, основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики) о джихаде, в которой говорится об обязательном «пролитии крови» сионистов и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Автором фетвы является юрист, философ и толкователь Корана великий аятолла Абдолла Джавади Амоли. Он подчеркнул, что отсутствие верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи является невыносимым. В то же время, по словам Джавади Амоли, «если есть хоть малейшие страдания, то впереди бесчисленные сокровища».

1 марта великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он заявил, что народ Ирана и исламского мира является мстителем за кровь Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре.

Ранее Иранский КСИР пригрозил США и Израилю «открыть врата ада».