Питбуль напал на женщину-курьера, доставлявшую посылку

В Таиланде женщина-курьер пострадала от укуса питбуля при попытке передать заказ, пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 23 февраля в районе Бан Као, провинции Чонбури. 49-летняя женщина, работающая курьером, позвонила клиенту заранее, но получила просьбу отложить доставку.

На следующий день она подъехала к дому получателя, так и не сумев дозвониться до него. Доставщица крикнула, привлекая к себе внимание хозяев, после чего из-за приоткрытой двери выскочила собака бойцовской породы и укусила ее за верхнюю часть ноги.

Соседи обработали рану спиртом, а хозяйка отвезла женщину в больницу, пообещав оплатить лечение. Пострадавшая требует компенсацию в размере 30 тыс. бат (около 74 тыс. рублей) за простой в работе. Владелица пса предложила жертве 20 тыс. бат, но соглашение между ними так и не было достигнуто.

