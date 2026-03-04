Топ-менеджер лишился работы за то, что летал к любовнице в другую страну за счет компании

Директор 26 раз за год летал к любовнице в другую страну за счет компании

Топ-менеджер 26 раз летал в Великобританию ради любовницы за счет голландской компании, сообщает газета HLN.be.

Женатый топ-менеджер голландского производителя маргарина AAK был уволен за злоупотребление служебным положением ради романа с подчиненной из британского филиала.

Директор с зарплатой €12 тыс. в месяц за год совершил 26 «деловых» перелетов за счет компании, в основном для встреч с любовницей. Он также тратил корпоративные средства на частные ужины, такси до отеля и посещение стриптиз-клуба.

После разрыва он бомбардировал женщину личными сообщениями в рабочем мессенджере Microsoft Teams даже в выходные и выпытывал у коллег ее планы. Скандал разгорелся летом 2025 года, когда подчиненная обвинила его в домогательствах и преследовании.

Внутреннее расследование показало, что директор использовал ресурсы компании в «целях, противоречащих стандартам этики», а также хранил порнографию на рабочем телефоне и рассылал эти материалы коллегам.

В итоге мужчина лишился работы и потребовал компенсацию в сотни тысяч евро, однако суд ему в этом отказал, сославшись на «недопустимость интимных связей с подчиненной».

