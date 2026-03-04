Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава РФПИ посоветовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа РФ

Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок РФ газа в ЕС
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Россия может прекратить поставки газа в Европу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы — обращайтесь к [главе Еврокомиссии Урсуле [фон дер Ляйен], [главе европейской дипломатии] Кае Каллас, и другим русофобам», — написал он.

По его прогнозу, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке нефть может подорожать до $100 за баррель.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа на европейские рынки прямо сейчас, а не через месяц, когда начнут действовать ограничения

С 21 января 2026 года вступил в силу запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Это решение уже привело к прекращению поставок от крупных индийских НПЗ.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о заинтересованности в стабильных поставках газа из РФ.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!