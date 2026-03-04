Глава РФПИ посоветовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа РФ

Дмитриев призвал обращаться к властям ЕС при остановке поставок РФ газа в ЕС

Россия может прекратить поставки газа в Европу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы — обращайтесь к [главе Еврокомиссии Урсуле [фон дер Ляйен], [главе европейской дипломатии] Кае Каллас, и другим русофобам», — написал он.

По его прогнозу, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке нефть может подорожать до $100 за баррель.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может прекратить поставки газа на европейские рынки прямо сейчас, а не через месяц, когда начнут действовать ограничения

С 21 января 2026 года вступил в силу запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Это решение уже привело к прекращению поставок от крупных индийских НПЗ.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России с 1 января 2027 года.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о заинтересованности в стабильных поставках газа из РФ.