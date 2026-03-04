Пентагон: к операции США против Ирана могут присоединиться другие страны

Пентагон заявил, что к операции против Ирана могут присоединиться другие страны

К операции США и Израиля против Ирана могут присоединиться и другие государства. Такое мнение высказал заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Думаю, есть подлинный потенциал эволюционного продвижения к какому-то объединению. Что отражает широкий консенсус, заключающийся в том, что исламская республика представляет собой ядовитую угрозу», — сказал он.

Заместитель главы Пентагона добавил, что США видят готовность Ирана наносить удары «по широкому кругу стран», не только на Ближнем Востоке, но и, потенциально, в НАТО».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. Американский лидер добавил, что непосредственным поводом для начала военной кампании стало отсутствие прогресса в дипломатических переговорах.

Ранее Испания опровергла заявления о готовности военного сотруднчиества с США.