В Альметьевске кабина грузовика раздавила рабочего, прижав к стене

Рабочий не выжил при замене колеса грузовика в Татарстане
Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

В Татарстане рабочего зажало между кабиной грузовика и стеной, когда он менял колесо, сообщает прокуратура республики.

Несчастный случай произошел с сотрудником ООО «АЛМАЗ И КО», компании из Альметьевска, которая специализируется на строительстве инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

По предварительным данным, 4 марта мужчина, находясь на улице Шамиля Усманова, занимался заменой колеса грузового автомобиля. Во время работ он поднялся в кабину МАЗа, из-за чего автомобиль соскочил с домкрата.

Машина сдвинулась вперед и прижала работника к стене производственного здания. В результате мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

«Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее монтажник из Казани впал в кому после рабочего дня на стройке.

 
