Наука

Оказалось, что клетки молочной железы при раке меняют свои свойства

Первый МГМУ: при раковой трансформации мембрана клеток молочной железы твердеет
Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научных центров показали, что при опухолевой трансформации клетки молочной железы становятся более мягкими и легко деформируемыми внутри, но при этом их клеточные мембраны — наоборот становятся более плотными. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

В работе сравнивались нормальные эпителиальные клетки молочной железы и клетки раковой опухоли молочной железы. Оказалось, что раковые клетки значительно мягче нормальных и легче меняют форму. Это связано с нарушением структуры цитоскелета. У опухолевых клеток этот каркас менее организован, что облегчает их движение и проникновение в окружающие ткани. При этом мембраны раковых клеток, напротив, оказались более вязкими.

Такой эффект ученые связывают с изменением липидного состава мембраны: в ней возрастает содержание насыщенных жирных кислот и сфингомиелина — компонентов, которые делают мембрану более плотной. Одновременно снижается доля полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за ее текучесть.

«Размягчение опухолевых клеток — установленный факт. Однако ранее ученые оценивали состояние цитоскелета (внутренний «каркас» клетки, который в норме обеспечивает ее прочность и стабильность). Между тем плазматическая мембрана клетки обладает собственными механическими характеристиками, включая вязкость. Вопрос о том, как соотносятся вязкость мембраны и общая жесткость клетки в нормальных и опухолевых клетках, до сих пор оставался открытым», – пояснил заведующий отделом современных биоматериалов Института регенеративной медицины Сеченовского Университета Юрий Ефремов.

По словам исследователей, сочетание мягкого «внутреннего скелета» и плотной мембраны может давать опухолевым клеткам эволюционное преимущество. С одной стороны, сниженная жесткость облегчает миграцию и инвазию, а с другой — более вязкая мембрана стабилизирует сигнальные платформы на поверхности клетки, помогая ей выживать и адаптироваться в агрессивной среде.

Полученные данные имеют важное значение для разработки новых диагностических подходов и методов терапии.

